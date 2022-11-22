التشكيلة الأساسية لمباراة السعودية والأرجنتين

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلة "الأخضر" لمواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار المنتخبين في مونديال "قطر 2022".

وتقام المباراة في ملعب لوسيل في إطار المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 والتي تضم منتخبات الأرجنتين، السعودية، المكسيك، وبولندا.

وجاءت تشكيلة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو - فراس البريكان، سلمان الفرج، سالم الدوسري

خط الهجوم: صالح الشهري.

أما الأرجنتين فستدخل بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو

الوسط: دي بول، باريديس، بابو غوميز

الهجوم: ليونيل ميسي، لوتارو، دي ماريا.

المصدر: RT