"كوكب اليابان".. تقاليد الجمهور الياباني تتكرر في ملعب افتتاح مونديال قطر (فيديو)

خطف عدد من الجمهور الياباني الذين حضروا حفل الافتتاح والمباراة الأولى لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 الأنظار، بسبب مبادرة أثبتوا فيها أنهم من "كوكب آخر".

ورغم أن منتخب اليابان لم يكن طرفا في المواجهة الافتتاحية الأحد الماضي، إلا أن جماهيره صنعت الحدث في مدرجات "استاد البيت"، بعدما واصلت تقديم صورتها الحضارية.

وبعد إطلاق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز منتخب الإكوادور على منتخب قطر 2-0، قامت الجماهير اليابانية الحاضرة في مدرجات "استاد البيت" بالتقاط القمامة من المقاعد ووضعها في أكياس.

شاهد ماذا فعل اليابانيين بعد مباراة قطر والاكوادور. pic.twitter.com/2Z6b5OiGvY — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 21, 2022

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وانتشر مقطع مصور في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الجماهير اليابانية وهي تقوم بتنظيف المكان، وهي سعيدة بهذا الأمر.

وقال البعض منهم إن العمل الذي يقومون به ليس من أجل الكاميرا، وإن الجماهير اليابانية لا تترك مخلفات وراءها.

وسبق أن لفتت الجماهير اليابانية الأنظار في كأس العالم في روسيا عام 2018، إذ كانت تقوم دائما بتنظيف الملاعب التي تحضر فيها المباريات.

المصدر: RT