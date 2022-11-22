قطر خلف السعودية.. في إحصائية عربية لكأس العالم

باتت قطر، ثاني منتخب عربي يحظى بفرصة المشاركة في لقاء الافتتاح بكأس العالم، بعد السعودية التي خاضت المباراة الأولى لمونديال روسيا 2018.

وواجه منتخب قطر، خصمه الإكوادوري، مساء الأحد الماضي، في افتتاح مونديال 2022، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا، هولندا والسنغال.

وخسر العنابي اللقاء بهدفين دون رد.

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وكان المنتخب السعودي خاض افتتاح مونديال 2018، والذي أقيم في روسيا، وخسر أمام البلد المضيف بخماسية دون رد، على ملعب لوجنيكي.



وعلى مدار 21 نسخة من كأس العالم، شارك ممثل قارة آسيا في مباراة افتتاح البطولة، مرة واحدة فقط، عن طريق السعودية في مونديال 2018.



أما ممثل قارة إفريقيا، فشارك 3 مرات في مباراة افتتاح كأس العالم، وكان ذلك أعوام 1990 و2002 و2010.



وفي افتتاح مونديال إيطاليا 1990، فازت الكاميرون على الأرجنتين بهدف دون رد، حمل توقيع فرانكويس أومان في الدقيقة 67.



وفي نسخة 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، فاز منتخب السنغال على فرنسا، بهدف بابا بوبا ديوب في الدقيقة 30.



وفي نسخة 2010، تعادلت جنوب إفريقيا صاحبة الضيافة مع المكسيك بنتيجة 1-1.



وعادة ما يشارك البلد المضيف في مباراة افتتاح كأس العالم، مثل نسخة 2014 بين البرازيل وكرواتيا، ونسخة 2006 بين ألمانيا وكوستاريكا، ونسخة 1970 بين المكسيك والاتحاد السوفيتي، ونسخة 1966 بين إنجلترا وأوروغواي.



فيما أقيمت بعض مباريات افتتاح كأس العالم، بعيدا عن منتخب البلد المضيف، مثل نسخة 1998 بفرنسا بين البرازيل واسكتلندا، ونسخة 2002 بكوريا واليابان بين السنغال وفرنسا، ونسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية بين ألمانيا وبوليفيا، ونسخة 1990 بإيطاليا بين الكاميرون والأرجنتين.

المصدر: "وكالات"