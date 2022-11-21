"كش ملك".. رونالدو يعلق على ظهوره مع ميسي في إعلان الشطرنج

تحدث النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن الإعلان الذي تشارك فيه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإحدى العلامات التجارية الفرنسية الشهيرة المتخصصة في مجال الأزياء والساعات.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن إعلانه مع ميسي، قبيل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر: "إنها حملة قمت بها وسعيت لها لسنوات، لقد حققت حلمي بالقيام بها، الجميع يعرف عظمة هذه العلامة التجارية".

وعن مواجهة ميسي في كأس العالم، قال رونالدو: "لا أريد أن أقول هذا بشكل مباشر، ولكني أريد أن أواجه ميسي، سيكون أمرا رائعا، حدث هذا في الشطرنج ولكن لو حدث في كرة القدم سيكون رائعا أن أقول له كش ملك".

وعن آمال رونالدو في إنهاء مشواره بالتتويج بكأس العالم، علق رونالدو: "إن التتويج بكأس العالم هو حلم بالنسبة لي، إنه أمر ممكن ولكن لنرى، أتمنى أن تكون كل الطاقات في جانبنا، لو قيل لي الآن أني لن أحقق أي ألقاب أخرى في مسيرتي فيكفيني ما حققته في مشواري".

يذكر أن منتخبي البرتغال والأرجنتين تواجها مرتين في عصر النجمين رونالدو وميسي وديا، وفاز كل منتخب مرة واحدة.

ويستعد رونالدو مع منتخب بلاده لمواجهة غانا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، يوم الخميس المقبل، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة.

بينما سيستهل المنتخب الأرجنتيني مشواره في المونديال، بمواجهة نظيره السعودي غدا الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، وذلك ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في المونديال.

المصدر: وكالات