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مونديال قطر.. رونالدو يتلقى رسالة مفاجئة من القديس

الرياضة

مونديال قطر.. رونالدو يتلقى رسالة مفاجئة من القديس
AP Hassan Ammar
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تلقى قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسال مفاجئة خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، من زميله في ريال مدريد سابقا، إيكر كاسياس، حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق.

وفاجأ الأسطورة إيكر كاسياس المعروف بـ"القديس"، زميله الأسبق في ريال مدريد، رونالدو برسالة دعم، شن هجوما لاذعا بدايتها لمنتقدي "صاروخ ماديرا"، بقوله: "عندما يتحدث البعض عن رونالدو، فإنهم ينسون سريعا ما حققه في مسيرته. إن أردتم، يمكنني أن أذكركم".

وأضاف كاسياس، بطل مونديال جنوب إفريقيا 2010، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالإضافة إلى ذلك، فهو سيستمر لتحقيق المزيد، سأرغب دائما أن يكون في فريقي، إنه خارج المنافسة. لقد استمر لسنوات طويلة وهو ينافس في أعلى المستويات".

ويستعد رونالدو مع منتخب بلاده لمواجهة غانا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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