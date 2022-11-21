مونديال قطر.. رونالدو يتلقى رسالة مفاجئة من القديس

تلقى قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رسال مفاجئة خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، من زميله في ريال مدريد سابقا، إيكر كاسياس، حارس مرمى منتخب إسبانيا السابق.

وفاجأ الأسطورة إيكر كاسياس المعروف بـ"القديس"، زميله الأسبق في ريال مدريد، رونالدو برسالة دعم، شن هجوما لاذعا بدايتها لمنتقدي "صاروخ ماديرا"، بقوله: "عندما يتحدث البعض عن رونالدو، فإنهم ينسون سريعا ما حققه في مسيرته. إن أردتم، يمكنني أن أذكركم".

وأضاف كاسياس، بطل مونديال جنوب إفريقيا 2010، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالإضافة إلى ذلك، فهو سيستمر لتحقيق المزيد، سأرغب دائما أن يكون في فريقي، إنه خارج المنافسة. لقد استمر لسنوات طويلة وهو ينافس في أعلى المستويات".

La gente cuando habla de @Cristiano no puede olvidar tan rápido lo que ha hecho. Si quiere se lo recuerdo yo. Además que va a seguir haciendo mucho más! Ya quisiera tenerle yo siempre en mi equipo. Tiene cuerda para jugar al más alto nivel. Es un fuera de serie. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 20, 2022

ويستعد رونالدو مع منتخب بلاده لمواجهة غانا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس المقبل.

المصدر: وكالات