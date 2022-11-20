لاعب المنتخب السعودي البليهي يتوعد ميسي

أكد لاعب المنتخب السعودي علي البليهي، اليوم الأحد، أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة نظيره الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي في المباراة الأولى للأخضر، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال علي البليهي في تصريحات لوسائل الإعلام في مران المنتخب السعودي، اليوم، استعدادا لمواجهة منتخب الأرجنتين: "جاهزون لمباريات المجموعة كلها وليس منتخب الأرجنتين فقط، نجن على اتم الاستعداد لكل المواجهات التي تنتظرنا".

وعن مواجهة قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قال علي البليهي: "في مباراتنا مع الأرجنتين لن نواجه ميسي فقط، بل ستكون المباراة بـ11 لاعبا ضد 11، ووعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله".

علي البليهي - لاعب منتخبنا الوطني:

نحن لا نلعب ضد ميسي فقط، نلعب أمام منتخب اسمه الأرجنتين 11 لاعب ضد 11#حياكم#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/a3N1DPkjDW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 20, 2022

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بمواجهة نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد "لوسيل"، وذلك ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في المونديال.

وسيخوض الأخضر السعودي مباراته الثانية ضد نظيره البولندي، يوم السبت المقبل، على استاد "المدينة التعليمية"، قبل أن يعود إلى استاد "لوسيل" يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، لمواجهة منتخب المكسيك، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

المصدر: وكالات