منتخب مصر يعتذر عن مواجهة العراق وديا بسبب محمد صلاح

اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهة منتخب العراق وديا في البصرة وجاء ذلك بسبب نجم الفراعنة محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وتلقى منتخب مصر عرضا لمواجهة منتخب العراق بقيمة 100 ألف دولار، شريطة تواجد النجم محمد صلاح، وفي حال غيابه يحصل اتحاد الكرة المصري على 50 ألفا فقط.

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وشرط تواجد محمد صلاح لمواجهة "أسود الرافدين" دفع اتحاد الكرة المصري لرفض العرض والاعتذار عن ملاقاه العراق وديا في البصرة.

والتقى منتخب مصر بنظيره البلجيكي في المباراة الودية التي جمعت بينهما في الكويت الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي منتخب مصر كل من مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه، فيما سجل لويس أوبيندا هدف بلجيكا الوحيد.

المصدر: "وسائل إعلام"