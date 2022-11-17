إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا في البصرة بسبب "الختم العراقي"

قرر الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، إلغاء مباراته الودية مع مستضيفه العراقي، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس في ملعب البصرة الدولي لأسباب إدارية.

ورفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازات الوفد في الحدود العراقية وطلب أن يدخل ويخرج بدون ختم الجواز.

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وقال رئيس الاتحاد الكوستاريكي رودولفو فيلالوبوس في تصريحات صحفية من الحدود الكويتية العراقية: "قررنا رفض الدخول لأن جوازات سفرنا كانت ستختم بالختم العراقي، الأمر الذي سيؤثر علينا في رحلاتنا الأخرى".



وأضاف: "لدينا كل الأدلة أننا التزمنا بجميع الشروط، لكن الجانب العراقي لم يف بالتزاماته".

وعادت بعثة المنتخب الكوستاريكي إلى الكويت على أن يسافروا غدا لقطر لبدء منافسات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر أو يخوض المنتخب العراقي مباراته الودية الأولى بقيادة المدرب الإسباني الجديد خوسيوس كاسياس، أمام المنتخب الكوستاريكي عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي على ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة.

المصدر:"وكالات+ RT"