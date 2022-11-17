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بالفيديو.. رياض محرز يتخلص من عقدة ركلات الجزاء

الرياضة

بالفيديو.. رياض محرز يتخلص من عقدة ركلات الجزاء
AFP
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نجح رياض محرز قائد المنتخب الجزائري، في فك عقدة ركلات الجزاء التي لازمته مع فريقه مانشستر سيتي في الأسابيع الاخيرة.

وسجل محرز، هدف التقدم لمنتخب بلاده في ودية مالي، مساء الأربعاء، وتحديدا عند الدقيقة (45+3).

وسدد رياض محرز، الكرة بقوة على يسار حارس منتخب مالي لتستقر في الشباك. 

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وفضل المدرب جمال بلماضي، عدم مشاهدة اللقطة، حيث بدا وكأنه كان تحت ضغط كبير.

وحسم التعادل الإيجابي، المواجهة الودية الأولى لمحاربي الصحراء، أمام نظيره المالي (1-1).

وأدرك هدف التعادل لمصلحة المنتخب المالي مايسيدو حايدارا عند الدقيقة 58.

وفشل محرز في تسجيل ركلتي جزاء متتاليتين مع مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأولى أمام كوبنهاغن، والثانية أمام بوروسيا دورتموند.

المصدر: "وكالات"

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