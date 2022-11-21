المعلق القطري الشهير يوسف سيف: تلك المباريات تجعلني أريد الاعتزال (فيديو)

عبر المعلق الرياضي القطري يوسف سيف عن امتعاضه من خسارة منتخب بلاده أمام الإكوادور 2-0، الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعرضت شباك "العنابي" المنتخب المضيف على استاد البيت لهدفين سجلهما إينر فالنسيا في الشوط الأول، وكان اللاعب نفسه سجل هدفا ثالثا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وانتقد سيف كثيرا خلال التعليق على أحداث المواجهة الأداء القطري وعلى جميع الأصعدة، مطالبا مرارا وتكرارا المدرب بإجراء التغييرات واللاعبين باللعب دون خوف والتخلص من الضغوطات والارتباك.

يوسف سيف بعد نهاية مباراة قطر والإكوادور 😅pic.twitter.com/Ymow0Co7z3 — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 20, 2022

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وقال المعلق في قنوات "بي إن سبورت" عقب صافرة الختام: "المستوى الفني المتواضع الذي قدمه المنتخب القطري في مباراة الافتتاح يجعلني أفكر جديا في اعتزال التعليق الرياضي، وأتساءل هل هذا هو بطل آسيا؟".

وأضاف "الإكوادور كانت الطرف الأفضل طوال المباراة وقد لعبت براحة تامة ودون أي إزعاج من لاعبينا".

يذكر أن قطر ستواجه السنغال في الجولة الثانية يوم الجمعة القادم فيما ستلعب الإكوادور أمام هولندا في نفس اليوم.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"