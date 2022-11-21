ما قصة القميص الذي ارتداه "الأمير الوالد" قبل 60 عاما؟

حرص الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022، على إهداء قميص للأمير الوالد حمد بن خليفة.

وخلال حفل الافتتاح للنسخة الـ22 من كأس العالم، ظهر الأمير الوالد حمد بن خليفة، في مقطع فيديو تاريخي، وهو يمارس لعبة كرة القدم مع مجموعة من أصدقائه، على أرضية ترابية صلبة، في مكان أشبه بالصحراء.

وبدا الأمير الوالد في هذا الفيديو التاريخي، وهو في غاية السعادة والفرح، مرتديا نسخة مشابهة للقميص الذي أهداه له نجله الأمير تميم بن حمد.

وفي لقطة أخرى، أدى الأمير الوالد وظيفة حارس المرمى، حيث وقف بين قائمين معدنيين وعارضة.

ثم تمدد على الأرض في محاولة لمنع تسديدة من العبور بين "القائمين والعارضة"، وهي مهمة نجح فيها الأمير الوالد.

وفي الوقت الذي عادت فيه الصورة إلى مدرجات ملعب البيت، ظهر الشيخ حمد بن خليفة في غاية السعادة وسط تصفيق حار.

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وكان نجله الشيخ تميم، أمير قطر، جالسا إلى جانبه، ثم أهداه نسخة مشابهة لذلك القميص الذي ارتداه في الفيديو النادر، ليقوم الأمير الوالد بالتوقيع عليه.

وأهدت اللجنة المنظمة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم، نسخة مشابهة من القميص للمشجعين الذين تواجدوا بمدرجات ملعب البيت.

وخسر منتخب قطر أمام نظيره الإكوادوري 2-0، ليصبح أول فريق منظم لكأس العالم عبر التاريخ، الممتد 92 عاما يخسر في المباراة الافتتاحية على ملعبه.

المصدر: arabicpost