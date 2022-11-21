قطر تدخل تاريخ بطولات كأس العالم برقم سلبي

دخل منتخب قطر تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم برقم سلبي، بعد هزيمته أمام نظيره الإكوادوري (0-2) بالمباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022 مساء الأحد على ملعب "البيت".

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أصبح منتخب قطر أول فريق منظم لكأس العالم عبر التاريخ، الممتد 92 عاما يخسر في المباراة الافتتاحية على ملعبه.

يذكر أن منتخب قطر سيواجه نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات المجموعة الأولى، ولا بديل أمامه سوى الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، قبل لقائه منتخب هولندا يوم الثلاثاء، 29 نوفمبر الجاري، في ختام مبارياته ضمن مرحلة دور المجموعات.

المصدر: وكالات