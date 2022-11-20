الإكوادور تهزم قطر في أولى مباريات مونديال2022
تغلب المنتخب الإكوادوري على نظيره القطري مستضيف البطولة بهدفين دون رد في أولى مباريات مونديال 2022 ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وحسم المنتخب الأمريكي الجنوبي، نتيجة المباراة لصالحه في الشوط الأول، بعدما تمكن من التقدم في النصف الأول من اللقاء، بهدفين نظيفين، أحرزهما القائد المخضرم إينير فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 31 بضربة راسية.
Bu top Enner Valancia alerjisi olanlara girsin.#Qatar2022 #Equator#Qatar#QatarWorldCup2022pic.twitter.com/8NpiOCdJvA— ®Demli (@TheDemli) November 20, 2022
Enner Valancia şov devam ediyor #ennervalencia𓃵#Qatar2022 #Equator#Qatar#QatarWorldCup2022pic.twitter.com/ZcSpd1Xmgw— ®Demli (@TheDemli) November 20, 2022
منتخب #الإكوادور تقدم 1-0 منتخبنا الوطني.. الدقيقة 16 من ركلة جزاء#كأس_العالم#قطر2022#Qatar2022#FIFAWorldCuppic.twitter.com/QiD1kzX1Kq— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
منتخب #الإكوادور تقدم 2-0 منتخبنا الوطني.. فالنسيا الدقيقة 31 #كأس_العالم#قطر2022#Qatar2022#FIFAWorldCup#LaTri#HaremosHistoria#العنابي#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكمpic.twitter.com/Eor0ebBbYo— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
وتصدرت بذلك الإكوادور ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط في انتظار المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة والتي ستجمع غدا بين السنغال وهولندا.
المصدر:RT