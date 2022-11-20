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الإكوادور تهزم قطر في أولى مباريات مونديال2022

الرياضة

الإكوادور تهزم قطر في أولى مباريات مونديال2022
AP
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تغلب المنتخب الإكوادوري على نظيره القطري مستضيف البطولة بهدفين دون رد في أولى مباريات مونديال 2022 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحسم المنتخب الأمريكي الجنوبي، نتيجة المباراة لصالحه في الشوط الأول، بعدما تمكن من التقدم في النصف الأول من اللقاء، بهدفين نظيفين، أحرزهما القائد المخضرم إينير فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 31 بضربة راسية.

وتصدرت بذلك الإكوادور ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط في انتظار المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة والتي ستجمع غدا بين السنغال وهولندا.

المصدر:RT

مونديال قطر

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