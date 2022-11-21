ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس والدنمارك في مونديال قطر؟

يواجه المنتخب التونسي نظيره الدنماركي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2022.

وتضم المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022 إلى جانب تونس والدنمارك منتخبي فرنسا وأستراليا، وهي مجموعة معقدة للغاية بالنسبة إلى "نسور قرطاج".

وتعول الجماهير التونسية على لاعبي منتخبها لتحقيق ضربة بداية قوية من خلال تحقيق المفاجأة بالفوز على المنتخب الأوروبي للحصول على دفعة معنوية.

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ويسعى الكثير من الجماهير العربية وتحديدا التونسية لمتابعة منتخب نسور قرطاج ممن لم يتمكنوا من السفر إلى قطر ومرافقة المنتخب في مباراته داخل استاد المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس، الثالثة بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية وقطر وموسكو.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستذاع مباراة تونس والدنمارك عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

وحصلت قنوات أخرى من مختلف أنحاء العالم على حقوق بث مباريات مونديال قطر، ولكن معظمها ستنقل هذه المباريات عبر البث الأرضي كما أن قنوات أخرى حصلت حقوق بث عدد محدود من المباريات.

وفيما يلي أبرز القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر:

- قنوات "بي إن سبورتس" القطرية

- قنوات الكأس القطرية

- ZDF HD الألمانية

- الرياضية المغربية (TNT)

- Rai 1 الإيطالية

- ORF 1 Austria HD النمساوية

- matchtv الروسية

- TF1 HD Suisse السويسرية

- TF1 HD France الفرنسية

- ITV الإنجليزية

- CT Sport التشيكية.

المصدر: goal +RT