ما هي حظوظ المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم؟

تحمل 4 دول عربية آمال المشجعين العرب في مونديال قطر لتحقيق نتائج إيجابية والمرور إلى الدور المقبل، فما هي حظوظها في أول مونديال تاريخي ينظم على أرض عربية؟

ويشارك العرب في مونديال قطر، الذي ينطلق مساء اليوم الأحد ويستمر حتى 18 ديسمبر، بثلاثة منتخبات، وهي تونس، المغرب، السعودية إضافة إلى أول دول عربية تحتضن هذه التظاهرة الكروية العالمية قطر.

تونس: يخوض منتخب "نسور قرطاج" مهمة صعبة في المونديال في مجموعة رابعة تضم أيضا أستراليا (تلتقيها في 26 الحالي) وفرنسا حاملة اللقب (تلتقيها في 30 الحالي).

وكان المنتخب التونسي اختتم مبارياته التحضيرية لكأس العالم التي تنطلق الأحد، بالفوز في مباراة ودية بالدوحة على إيران 2-0.

وهذه المشاركة هي السادسة لتونس في كأس العالم، ولا يزال يبحث عن عبور أول إلى الدور الثاني.

السعودية: وكان المنتخب السعودي خاض آخر تجاربه الاستعدادية للحدث الكروي الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية، بالخسارة أمام كرواتيا وصيفة بطلة العالم في النسخة الأخيرة في روسيا قبل أربع سنوات، بنتيجة 0-1 في الرياض، والتي توجد في مجموعة المغرب.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمه ليونيل ميسي وبولندا التي يقودها أحد أفضل الهدافين العالميين بشخص روبرت ليفاندوفسكي والمكسيك.

ويفتتح منتخب "الصقور الخضر" مبارياته بمواجهة العملاق الأمريكي الجنوبي في 22 الحالي، ثم بولندا في 26 وينهي مباريات الدور الأول بمواجهة المكسيك في 30 منه.

وخاضت السعودية 16 مباراة في النهائيات ففازت في 3 مباريات (ضد المغرب وبلجيكا 1994 ومصر 2018) مقابل تعادلين و11 هزيمة.

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المغرب: يدخل المنتخب المغربي مشاركته السادسة في تاريخه في كأس العالم في قطر، بطموح تكرار إنجاز الجيل الذهبي لنسخة 1986 على الأقل، أي تخطي دور المجموعات.

وبعد 36 عاما، يراود الجيل الحالي لكرة القدم المغربية الذي نجح في بلوغ العرس العالمي للمرة الثانية تواليا، حلم تكرار الإنجاز ذاته في قطر، في مقدمتهم مدربه الشاب المتميز بأسلوب لعبه الهجومي وليد الركراكي.

في قطر، سيواجه المغرب أقوى منتخبات المجموعة السادسة كرواتيا وبلجيكا تواليا قبل لقاء كندا، مفاجأة تصفيات كونكاكاف.

قطر: بعد طول انتظار وجملة من الاستعدادات، يقف المنتخب القطري المضيف الأحد على أبواب التاريخ أمام الإكوادور في استاد البيت، بأول مشاركة مونديالية له مفتتحا منافسات المجموعة الأولى.

ألقاب كثيرة تلقى على كاهل "العنابي" عشية المباراة الأولى المنتظرة: أبطال آسيا، الوافدون الجدد، الدولة المضيفة، صاحب الإمكانات الخيالية، أم المنتخب المفاجأة؟

ذلك أن هذه ستكون المرة الأولى التي تكون فيها الدولة المضيفة مشاركة للمرة الأولى في المونديال منذ إيطاليا في العام 1934 وتوج حينها الـ"أتزوري" باللقب.

في المقابل، يسعى "الأدعم" إلى تجنب سيناريو جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة الوحيدة التي ودعت من دور المجموعات.

وبين هذه وتلك، يحلم القطريون باعتدال، لعلمهم أن المجموعة ليست سهلة. فإلى جانب الإكوادور التي سبق أن فازوا عليها وديا في العام 2018 (4-3)، يتواجد المنتخبان الهولندي والسنغالي.

المصدر: "وكالات+ RT"