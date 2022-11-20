"فيفا" يرفض طلب منتخب إنجلترا ويمنع قائد الفريق من ارتداء شارة دعم المثليين في كأس العالم بقطر

كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغ رسميا قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، بمنعه من ارتداء شارة القيادة التي تدعم المثليين.

وأخبر الفيفا أن لوائحه لا تسمح لهاري كين بارتداء شارة "OneLove" المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المهمشين، بما في ذلك مجتمع المثليين في نهائيات كأس العالم في قطر.

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وفي سياق متصل، يواصل مسؤولو الاتحادين الانجليزي والويلزي مساعيهم للوصول إلى حل حول هذه المسألة مع مسؤولي الـ"فيفا" من خلال اجتماع مزمع.

وكان قائد منتخب إنجلترا قد أكد أنه سيرتدي شارة "OneLove" الداعمة للمثلية الجنسية خلال مباريات كأس العالم 2022، على الرغم من التهديد بفرض غرامة وبطاقة صفراء عند انطلاق المباراة مع تصاعد المعركة بين الفيفا والعديد من الاتحادات الأوروبية لكرة القدم.

وسبق أن حذرت دولة قطر المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022 من ارتداء مثل هذه الشارات التي تتنافى مع تعاليم الاسلام وتقاليد الشعوب العربية وعاداتها.

وفي حال أصر بعض قادة المنتخبات على ارتداء هذه الشارة، فمن المنتظر أن يحصل على البطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة.

واتفقت تسع دول من بينها ألمانيا وهولندا وبلجيكا في سبتمبر الماضي على ارتداء شارة القيادة كرمز للتنوع والشمول ومناهضة التمييز.

هذا، ويخوض المنتخب الانجليزي أول لقاءاته بالمونديال يوم الاثنين ضمن مواجهات المجموعة الأولى للبطولة، حيث سيواجه المنتخب الإيراني، تليها مباريات مع الولايات المتحدة وويلز.

المصدر: صحيفة "تيليغراف" البريطانية