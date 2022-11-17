رفض إسباني لدعم المثليين في كأس العالم

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الانضمام والمشاركة في فكرة اقترحتها عشرة منتخبات، لارتداء شعار "المثلية الجنسية" خلال كأس العالم.

وأكد موقع cadenaser الإسباني، أن اتحاد كرة القدم الإسباني رفض اقتراح 10 منتخبات من بينها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا، لارتداء شعار "قوس قزح" الذي يشير إلى "المثلية" الجنسية.

وأبرز الموقع الإسباني تصريحات أدلى بها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في مؤتمر صحفي، قال فيها إن لاعبيه لن يضعوا تلك الشارة على ذراعهم خلال كأس العالم.

وبدلا من ذلك، قرر روبياليس السير على خطى البرتغال وبولندا، والالتزام بالحملة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بارتداء شعار "كرة القدم توحد العالم"، على اعتبار أنه شعار عالمي.

No sé a vosotras, pero a mí me gusta el fútbol. Fui árbitro durante 10 años. Juegué al fútbol hasta los 36años de edad. Pero no voy a ver ni un partido de un Mundial que blanquea a una dictadura que maltrata a trabajadores, mujeres y LGTBI.⚽️https://t.co/AfhaaGmNYC vía @La_SER — David Cobo (@DavidCoboG) November 16, 2022

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وكانت منتخبات هولندا وإنجلترا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وسويسرا وويلز، المتأهلة للمونديال، إضافة إلى النرويج والسويد، قد أطلقت حملة في سبتمبر، سيحمل من خلالها كل قائد من قادة هذه المنتخبات شارة تحمل عبارة ما يسمى بــ"One Love".

وأوقعت القرعة "الماتادور" في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا ثم ألمانيا وذلك يومي 23 و27 نوفمبر، على أن ينتهي الدور الأول ضد اليابان يوم 1 ديسمبر.

المصدر: "وكالات"