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لفتة رائعة من صلاح تجاه زميله بعد نهاية مباراة مصر وبلجيكا (صورة)

الرياضة

لفتة رائعة من صلاح تجاه زميله بعد نهاية مباراة مصر وبلجيكا (صورة)
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في لفتة رائعة، منح النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في مباراة "الفراعنة" وبلجيكا التي أقيمت اليوم الجمعة في الكويت، لزميله في المنتخب محمود حسن تريزيغيه.

وتحصل صلاح على جائزة الأفضل في المباراة الودية التي انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله تريزيغيه.

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وبعد المباراة، أشاد صلاح بالمستوى الذي قدمه محمود تريزيغيه، قائلا: "إنه أحد نجوم اللقاء، ويستحق الفوز بجائزة رجل المباراة بعد إحرازه الهدف الثاني".

وظهر بعدها صلاح مع تريزيغيه وكان الأخير يحمل جائزة الأفضل في مباراة بلجيكا.

وخاض منتخب مصر المباراة استعدادا للعودة إلى المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يخوض مباراتين أمام مالاوي يومي 20 و27 مارس المقبل.

في المقابل، يستعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة كندا والمغرب وكرواتيا.

المصدر: وكالات

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