لفتة رائعة من صلاح تجاه زميله بعد نهاية مباراة مصر وبلجيكا (صورة)

في لفتة رائعة، منح النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في مباراة "الفراعنة" وبلجيكا التي أقيمت اليوم الجمعة في الكويت، لزميله في المنتخب محمود حسن تريزيغيه.

وتحصل صلاح على جائزة الأفضل في المباراة الودية التي انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله تريزيغيه.

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وبعد المباراة، أشاد صلاح بالمستوى الذي قدمه محمود تريزيغيه، قائلا: "إنه أحد نجوم اللقاء، ويستحق الفوز بجائزة رجل المباراة بعد إحرازه الهدف الثاني".

محمد صلاح يهدي تريزيجية جائزة رجل مباراة بلجيكا و مصر 👏🤩 pic.twitter.com/frXObAgb0L — Btolat.com (@Btolat) November 18, 2022

وظهر بعدها صلاح مع تريزيغيه وكان الأخير يحمل جائزة الأفضل في مباراة بلجيكا.

وخاض منتخب مصر المباراة استعدادا للعودة إلى المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يخوض مباراتين أمام مالاوي يومي 20 و27 مارس المقبل.

في المقابل، يستعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة كندا والمغرب وكرواتيا.

المصدر: وكالات