بلجيكا تمنى بخسارة قاسية أمام مصر قبل مشاركتها في مونديال قطر (فيديو)

تكبد المنتخب البلجيكي المصنف ثانيا عالميا خسارة قاسية على يد نظيره المصري بنتيجة 1-2، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الجمعة في ملعب "جابر الأحمد الدولي" في الكويت.

وأحرز ثنائية المنتخب المصري، مصطفى محمد، ومحمود حسن تريزيغيه، في الدقيقتين 34، و46، بينما سجل لويس أوبيندا، هدف بلجيكا الوحيد في الدقيقة 76.

شاهد مهارة مصطفى محمد في مراوغة دي بروين قبل أن يسجل الهدف #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/6RpARp9qMH — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

بعد تمريرة سحرية من #محمد_صلاح..



تريزيجيه يسدد بيسراه ويسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري #مصر_بلجيكا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/TZ0OHbNBKd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 18, 2022

وجاءت خسارة منتخب بلجيكا قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم في قطر كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وتلعب بلجيكا في المونديال القطري في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب، وكرواتيا، وكندا.

أما مصر التي فشلت في التأهل لمونديال قطر، فخضت مباراة بلجيكا ضمن استعداداتها للاستحقاقات المقبلة من أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

المصدر: RT