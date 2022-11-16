بالفيديو.. "بالوعة المغسلة" أغرب طريقة لتوقعات نهائيات كأس العالم

قرر موقع Give Me Sport الرياضي اللجوء إلى الذكاء البشري، من خلال ابتكار طريقة "غريبة" لتوقع الفائز ببطولة مونديال قطر 2022.

ونشر الموقع الرياضي، مقطع فيديو مصور تظهر فيه عدة كرات تحمل أعلام المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، بحيث يقوم أحد الأشخاص برمي كرات "بينغ بونغ" تحمل أعلام كل مجموعة من البطولة في مغسلة الحمام، ومن تغلق كرته أولا "بالوعة المغسلة" هو المتأهل.

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ومن خلال هذه الطريقة المبتكرة والمضحكة في الوقت ذاته، توقعت هذه الطريقة أن يتأهل منتخبا السنغال وقطر عن المجموعة الأولى، وويلز وإنجلترا عن المجموعة الثانية، والأرجنتين وبولندا عن المجموعة الثالثة، وفرنسا وأستراليا عن المجموعة الرابعة.

أما المجموعة الخامسة فقد تأهل عنها ألمانيا وكوستاريكا، والسادسة كندا والمغرب، والسابعة البرازيل وصربيا، أما المجموعة الأخيرة فتأهل عنها كل من الأوروغواي وغانا.

وفي دور الـ16، تأهلت إنجلترا على حساب السنغال والأرجنتين على حساب أستراليا، والمغرب على حساب ألمانيا، والبرازيل على غانا، وقطر على ويلز، وفرنسا على بولندا، وكوستاريكا على كندا، وصربيا على الأورغواي.

وفي دور ربع النهائي، تأهلت إنجلترا على حساب الأرجنتين، والبرازيل على حساب المغرب، وفرنسا على قطر، وكوستاريكا على صربيا.

وفي نصف النهائي الأول تأهلت البرازيل على حساب إنجلترا، أما في نصف النهائي الثاني فتأهلت فرنسا على حساب كوستاريكا.

أما المباراة النهائية فكانت من نصيب كرتي البرازيل وفرنسا إلى أن علقت الاثنتان بشكل متساو فوق "بالوعة" المغسلة، ليقرر الشخص الذي يقوم برمي الكرات اللجوء إلى الركلات الترجيحية التي توجت البرازيل بلقب كأس العالم 2022.

المصدر: arabicpost