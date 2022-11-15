ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بمونديال قطر

رشح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 3 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال ميسي في مقابلة مع الموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: "منتخبات البرازيل، وفرنسا، وإنجلترا، أعلى نسبيا من باقي المنتخبات المشاركة بالمونديال".

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وأضاف "لدينا آمال كبيرة. منتخب الأرجنتين فريق مميز ويؤدي بحماس، لكن علينا أن نتعامل مع الأمور بشكل تدريجي".

وحذر قائد منتخب الأرجنتين من أن "دور المجموعات في كأس العالم لا يعتبر سهلا على الإطلاق".

وتستعد الأرجنتين لخوض نهائيات مونديال قطر، حيث تستهل مبارياتها في البطولة بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

المصدر: وكالات