بالجلابية.. مشجع يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين لتحية ميسي

انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة صورة لمشجع يبدو من خلال لباسه أنه إمارتي، وهو يقتحم تدريبات منتخب الأرجنتين في معسكره في أبوظبي، لإلقاء التحية على النجم ليونيل ميسي.

وأقام منتخب الأرجنتين، اليوم الاثنين، تدريبا مفتوحا في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، حيث غصت مدرجات الملعب بالمتفرجين، وأشارت تقارير إلى حضور 11 ألف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن إلى الملعب.

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وخلال التدريب، اقتحم أحد المشجعين الملعب لتحية ميسي.

🚨 مشجع اماراتي يقتحم ملعب تدريبات المنتخب الارجنتيني في ابوظبي pic.twitter.com/m6orIhca0u — صور كأس العالم 🏆 (@WorldCupHQ) November 14, 2022

ويبدو من خلال الصورة التي تم تناقلها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشجع الذي كان يرتدي جلابية، لم ينجح في الوصول لميسي بسبب يقظة حراس الملعب الذين تدخلوا لإيقاف المشجع.

مشجع إماراتي يقتحم ملعب تدريبات الأرجنتين للسلام على ميسي.🇦🇷😅 pic.twitter.com/79j6HyGlQl — Golden Dose (@GoldenDose) November 14, 2022

ويتخلل معسكر الأرجنتين في أبوظبي، خوض مباراة ودية أمام الإمارات المضيفة بعد غد الأربعاء.

وتستعد الأرجنتين لخوض نهائيات مونديال قطر، حيث تستهل مبارياتها في البطولة بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

المصدر: مواقع التواصل