نزال دموي ونهاية مثيرة .. المقاتل الأمريكي بوارييه يخنق تشاندلر (فيديو)

شهدت بطولة "UFC 281" للفنون القتالية المختلطة "MMA" التي جرت فجر اليوم الأحد، في مدينة نيويورك، نزالا مثيرا بين المقاتلين الأمريكيين، داستن بوارييه ومايكل تشاندلر.

تحولت الأفضلية من مقاتل إلى آخر خلال الجولة الأولى، وكاد بوارييه أن يسقط خصمه في نهايتها بعد توجيهه سلسلة من اللكمات المبرحة، غير أن الوقت تداركه، لتنتقل الأفضلية لتشاندلر خلال الجولة الثانية عندما أسقط منافسه على أرض الحلبة وحاول خنقه، إلا أنه فشل في ذلك، فقد تمكن بوارييه من الصمود واستطاع هو في نهاية المطاف خنق خصمه بالجولة الثالثة من النزال الذي جرى في مجمع "ماديسون سكوير غاردن - Madison Square Garden" الرياضي.

Dustin Poirier might have one of the craziest chins EVER



pic.twitter.com/AmogSM5frm — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) November 13, 2022

THIS MICHAEL CHANDLER VS DUSTIN POIRIER FIGHT ABSOLUTELY INSANE ‼️#UFC281



pic.twitter.com/zqdyzLKzdx — Javier Jesus Urquieta (@JavierUrquieta_) November 13, 2022

Dustin Poirier might have one of the craziest chins EVER



pic.twitter.com/AmogSM5frm — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) November 13, 2022

DUSTIN POIRIER SUBMITS MICHAEL CHANDLER WHAT A FIGHT



pic.twitter.com/fc2puGv8VD — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) November 13, 2022

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وحقق داستن بوارييه (33 عاما) بذلك انتصاره التاسع والعشرين، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم، إضافة إلى نزال من دون نتيجة.

في المقابل، تجرع مايكل تشاندلر (36 عاما)، مرارة الهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا.

المصدر: "russian.rt.com"