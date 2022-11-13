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نزال دموي ونهاية مثيرة .. المقاتل الأمريكي بوارييه يخنق تشاندلر (فيديو)

الرياضة

نزال دموي ونهاية مثيرة .. المقاتل الأمريكي بوارييه يخنق تشاندلر (فيديو)
AFP JAMIE SQUIRE
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شهدت بطولة "UFC 281" للفنون القتالية المختلطة "MMA" التي جرت فجر اليوم الأحد، في مدينة نيويورك، نزالا مثيرا بين المقاتلين الأمريكيين، داستن بوارييه ومايكل تشاندلر.

تحولت الأفضلية من مقاتل إلى آخر خلال الجولة الأولى، وكاد بوارييه أن يسقط خصمه في نهايتها بعد توجيهه سلسلة من اللكمات المبرحة، غير أن الوقت تداركه، لتنتقل الأفضلية لتشاندلر خلال الجولة الثانية عندما أسقط منافسه على أرض الحلبة وحاول خنقه، إلا أنه فشل في ذلك، فقد تمكن بوارييه من الصمود واستطاع هو في نهاية المطاف خنق خصمه بالجولة الثالثة من النزال الذي جرى في مجمع "ماديسون سكوير غاردن - Madison Square Garden" الرياضي.

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وحقق داستن بوارييه (33 عاما) بذلك انتصاره التاسع والعشرين، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم، إضافة إلى نزال من دون نتيجة.

في المقابل، تجرع مايكل تشاندلر (36 عاما)، مرارة الهزيمة الثامنة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا.

المصدر: "russian.rt.com" 

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