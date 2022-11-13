المقاتل إسرائيل أديسانيا يسقط بالقاضية ويفقد حزام بطل "UFC".. فيديو

ألحق البرازيلي أليكس بيريرا هزيمة ساحقة بالنيوزيلندي إسرائيل أديسانيا، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في مدينة نيويورك، ضمن بطولة "UFC 281" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكن أليكس بيريرا من إسقاط إسرائيل أديسانيا الملقب بالعنكبوت، بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي جرى في مجمع "ماديسون سكوير غاردن" الرياضي، وانتزع منه لقب بطل منظمة "UFC" للوزن المتوسط.

وحقق أليكس بيريرا (35 عاما) بذلك انتصاره السابع على التوالي، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل خسارة واحدة، وأصبح بطلا لاتحاد "UFC" لأول مرة في تاريخه.

بينما مني إسرائيل أديسانيا (33 عاما) بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 انتصارا.

المصدر: "russian.rt.com"