موعد ونظام قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار أمس الأربعاء على منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أسفرت عن تأهل 16 فريقا للدور ثمن النهائي.

الأندية المتأهلة لثمن النهائي

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ليفربول الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، دورتموند الألماني، إنتر الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، لايبزيغ الألماني، وميلان الإيطالي، بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بنفيكا البرتغالي، وتوتنهام الإنجليزي.

موعد القرعة

من المقرر أن تقام قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الاثنين المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية.

نظام القرعة

ستوزع الأندية المتأهلة إلى مجموعتين: الأولى تضم الأندية التي تأهلت في صدارة مجموعاتها وهي كالتالي: بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، وبنفيكا البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي، أما الثانية فستضم أصحاب المراكز الثانية في دور المجموعات وهم باريس سان جيرمان، ليفربول، كلوب بروج البلجيكي، دورتموند الألماني، إنتر الإيطالي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، لايبزيغ الألماني، وميلان الإيطالي.

وتسحب القرعة لتجمع كل مواجهة بين فريق من المستوى الأول وآخر من المستوى الثاني، وتقام القرعة بنظام لا يسمح بمواجهة فريقين من البلد نفسه، أو فريقين خاضا الدور الأول في المجموعة ذاتها.

وتخوض الفرق التي تأهلت في المركز الأول مباراة الذهاب في ثمن النهائي خارج ملعبها، وتستقبل مواجهة الإياب على أرضها.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كشف في وقت سابق عن مواعيد مباريات ثمن النهائي، حيث من المقرر أن تقام مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل.

المصدر: RT