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دوري الأبطال.. لماذا فقد سان جيرمان الصدارة رغم تساويه في كل شيء مع بنفيكا؟

الرياضة

دوري الأبطال.. لماذا فقد سان جيرمان الصدارة رغم تساويه في كل شيء مع بنفيكا؟
Legion-Media
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لم يكن فوز باريس سان جيرمان على مضيفه يوفنتوس 2-1 كافيا للفريق الباريسي لحسم صدارة المجموعة الثامنة لصالحه لأن بنفيكا سحق مضيفه ماكابي 6-1 ضمن الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وحصد كل من سان جيرمان وبنفيكا 14 نقطة، مسجلين 16 هدفا، بينما استقبلت شباكهما 7 أهداف، كما تعادل باريس وبنفيكا في فرنسا والبرتغال بنفس النتيجة (1-1).

وانتزع بنفيكا صدارة المجموعة من سان جيرمان، بفضل تسجيله 9 أهداف خارج ملعبه، بينما أحرز الفريق الباريسي 6 أهداف فقط، بعيدا عن ملعبه  "حديقة الأمراء".

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، تعد هذه المرة الأولى التي يحتل فيها فريقان صدارة مجموعة في دوري الأبطال بنفس النقاط وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

وسيكون باريس سان جيرمان على موعد مع قرعة صعبة على الأغلب في ثمن نهائي دوري الأبطال، لأنه سيصطدم بأحد الأندية التي تأهلت في صدارة إحدى المجموعات السبع الأخرى.

المصدر: "أوبتا" + وكالات

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