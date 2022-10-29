ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة بهدف قاتل (فيديو)

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق برشلونة للفوز على مضيفه فالنسيا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز الوحيد للفريق الكتالوني في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "ميستايا" بمدينة فالنسيا.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 31 نقطة، وتصدر جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه جيرونا يوم الأحد.

بينما تعرض نادي فالنسيا للهزيمة الثانية على التوالي، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT