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شاهد.. رونالدو يحتفل بطريقة جديدة و"غريبة" بهدف صعب

الرياضة

شاهد.. رونالدو يحتفل بطريقة جديدة و
AP Jon Super
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سجل النجم البرتغالي هدفا بشق الأنفس في مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ضيفه ناي شيريف تيراسبول المولدوفي (3-0) مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث "للشياطين الحمر" في الدقيقة 81 من متابعة للكرة بقدمه اليسرى عقب تصدي حارس المرمى لتسديدته الرأسية، وذلك بعد أن عاند سوء الطالع طويلا "صاروخ ماديرا" خلال المباراة.

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ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيد إلى 12 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة (E) متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الإسباني الذي تغلب بدوره على فريق أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين من دون رد.

بينما توقف رصيد نادي شيريف تيراسبول عند ثلاث نقاط، ويشغل المرتبة الثالثة على سلم الترتيب، ومن ثم أومونيا نيقوسيا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT 

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