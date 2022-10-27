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مانشستر يونايتد يستضيف شيريف تيراسبول.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

مانشستر يونايتد يستضيف شيريف تيراسبول.. التشكيلة الأساسية
Legion-Media ZUMAPRESS.Com
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يستضيف فريق مانشستر يونايتد ناي شيريف تيراسبول المولدوفي مساء اليوم الخميس في الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسيبدأ الهولندي إريك تين هاج (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة ضيفه المولدوفي: 

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ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة (E) ضمن النسخة الحالية من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد الإسباني الذي يحل في الوقت ذاته، على اومونيا نيقوسيا القبرصي.

بينما يشغل نادي شيريف تيراسبول المرتبة الثالثة على سلم الترتيب، ومن ثم أومونيا نيقوسيا في المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT 

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