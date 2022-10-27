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تصريحات تفوح منها راحة الابتزاز!.. يورك: رونالدو كشف لي أسرارا بالملايين عن اليونايتد

الرياضة

تصريحات تفوح منها راحة الابتزاز!.. يورك: رونالدو كشف لي أسرارا بالملايين عن اليونايتد
Legion-Media Andrew Yates
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كشف مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، دوايت يورك من جمهورية ترينيداد وتوباغو، أنه أجرى محادثة سرية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يفضل النادي عدم تسريبها.

وأعرب دوايت يورك عن اعتقاده بأنه لو تم منح رونالدو شارة الكابتن لمانشستر يونايتد، لكان من الممكن تجنب الدراما اليوم. فهو أراد البقاء والانتصار واستعادة هيبة النادي.

وتحدث يورك مع رونالدو قبل 6 أشهر، بعد أسوأ موسم لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي أدى لاحقا لمطالبة الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بالرحيل عن أسوار "أولد ترافورد".

وقال يورك "تحدثت معه (رونالدو) منذ ستة أشهر، وقضيت معه نصف ساعة بعد التدريب. رأيت رجلا مليئا بالعاطفة والرغبة في البقاء في النادي. لكن الوضع ساء خلال الصيف".

وأضاف: "أعتقد أن النادي أخطأ، وأضاع تين هاج الفرصة قبل الموسم لمعرفة ما كان يدور في رأس رونالدو. حصلت على الكثير من المعلومات منه (كريستيانو) لدرجة أنني إذا كنت سأكشف عن بعض الأشياء التي أخبرني بها، أعتقد أن يونايتد ربما يدفع لي 5 ملايين جنيه إسترليني لألتزم الصمت".

وواصل يورك : "لقد أراد حقا البقاء، وأراد الانتصار، وإعادة الهيبة المفقودة إلى ناديه. أعتقد أن مانشستر يونايتد كان يجب أن يمنحه شارة (الكابتن) القائد".

واستطرد مهاجم "الشياطين الحمر" السابق: "بقي عام على انتهاء عقده، كان يجب منحه شارة القائد والطلب منه قيادة الفريق وراءه، قبل مغادرته النادي".

واختتم يورك تصريحاته: "أعتقد أنه كان من الممكن تجنب كل دراما اليوم، وكان رونالدو وماغواير سيتفقان على ذلك. علاوة على ذلك، ليس من الضروري أن تكونوا أفضل الأصدقاء لتلعبوا معا".

المصدر: وكالات 

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