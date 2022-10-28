رغم السخرية من حركته.. أنتوني يتعهد بعدم التوقف عن الاستعراض (فيديو)

تعهد البرازيلي أنتوني مهاجم فريق مانشستر يونايتد، بعدم التوقف عن استعراض مهاراته، رغم تعرضه لانتقادات بسب حركة فنية قام بها خلال مباراته أمام شيريف تيراسبول، في الدوري الأوروبي.

واستعراض أنتوني بطريقة لافتة للأنظار، حركته المعتادة فوق العشب الأخضر عبر الاستدارة بالكرة أمام المنافس، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، بالرغم من أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يسجل زملاؤه ثلاثية من دون رد.

Ptdrrr Antony... APPLIQUE TOI DERRIÈRE QUAND TU FAIS ÇApic.twitter.com/3grG4mSHdd — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 27, 2022

وانتقد أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول سكولز، المهاجم أنتوني، بسبب تصرفه الذي وصفه بالأمر السخيف.

وقال سكولز في تصريحات عبر شبكة "بي تي سبورت": "لو كنت مكان اللاعب رقم 6، لعرفت ما يتوجب علي فعله"، في إشارة لإمكانية تدخله بعنف على أنتوني.

وأضاف أسطورة فريق "الشياطين الحمر" السابق: "ما قام به أمر سخيف ومجرد استعراض، فهو لا يراوغ بهذه الطريقة، ولا يستمتع أحد بما يقوم به، لكن هذا ما اعتاد عليه، رأيته يقوم بذلك بالفعل مع أياكس".

إقرأ المزيد

ولكن أنتوني تعهد بعدم التوقف عن استعراض مهاراته، رغم تلقيه انتقادات بسبب حركته الفنية، وكتب "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "نحن معروفون بفننا.. لن أتوقف عن فعل ما أوصلني إلى ما أنا عليه الآن".

وقام الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بإخراج أنتوني بين الشوطين، لكنه لم يكشف صراحة بعد المباراة ما إذا كان ذلك بسبب الحركة التي قام بها أم لا.

يذكر أن أنتوني (22 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 85.5 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات