بالفيديو.. رد فعل رونالدو عقب إلغاء هدفه أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غضبه بعد إلغاء هدفه في شباك شيريف تيراسبول ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشارك رونالدو في مباراة فريقه ضمن التشكيلة الأساسية بعد انتهاء أزمته مع المدرب إريك تين هاغ إثر غضبه ومغادرته مباراة توتنهام في الدوري الممتاز قبل صافرة نهاية اللقاء.

وسجل رونالدو هدفا في شباك شيريف خلال أحداث الشوط الثاني على ملعب الأولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ورصدت عدسات الكاميرات رد فعل رونالدو الغاضب على إلغاء هدفه، حيث قام بركل الكرة بعنف وبعصبية شديدة خارج الملعب.

هدف رونالدو الملغي - وغضبه بعد الغاء الهدف pic.twitter.com/s7AoUCt3CA — Slman (@slmanal66655220) October 27, 2022

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لكن الفرصة حانت مجددا أمام رونالدو ليعود في الدقيقة 80 ويتمكن من تسجيل أول أهدافه مع اليونايتد، كاسرا صيامه التهديفي.

ويعد هذا الهدف هو الـ701 لكريستيانو رونالدو في مسيرته مع الأندية التي لعب لها حتى الآن.

وتمكن رونالدو من تسجيل 450 هدفا بقميص ريال مدريد، و145 هدفا مع مانشستر يونايتد، إضافة إلى 101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المصدر: RT