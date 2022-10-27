روما يعود بفوز ثمين من هلسنكي

خرج نادي روما الايطالي بفوز ثمين من ملعب مضيفه هلسنكي الفنلندي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، لينعش آماله في التأهل للدور التالي.

وسجل المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هدف التقدم فريق العاصمة الإيطالية عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. وأدرك الفنلندي بيرباريم هيتماج التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، ومن ثم جاء فوز روما بـ"نيران صديقة" سجله المدافع آرتو هوسكونن بحلول الدقيقة 62 خطأ في مرماه.

ورفع فريق روما رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني لينعش آماله في بلوغ الدور التالي من المسابقة، مستفيدا من خسارة نادي لودوغوريتس البلغاري في عقر داره أمام مضيفه ريال بيتيس الإسباني، ليتجمد رصيد الفريق البلغاري عند 7 نقاط أيضا.

وسيتنافس روما ولودوغوريتس على البطاقة الأخيرة عندما يتواجهان في الجولة الأخيرة في العاصمة الايطالية.

بينما يتصدر ريال بيتيس ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، وضمن تأهله إلى الدور التالي للمسابقة، في حين ودع هلسنكي المسابقة بعد أن توقف رصيده عند نقطة وحيدة ويحتل المركز الرابع والأخير.

المصدر: RT