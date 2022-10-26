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النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري (صورة)

الرياضة

النسخة الجديدة من كأس السوبر المصري (صورة)
Legion-Media
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تم الكشف عن النسخة الجديدة من لقب كأس السوبر المصري 2022 اليوم الأربعاء، من قبل شركة "بريزنتيشن سبورتس"، وهي إحدى الشركات الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة القادم، على ملعب "هزاع بن زايد" في أبو ظبي العاصمة الإماراتية، في مسابقة كأس السوبر المصري.

ونشرت شركة "بريزنتيشن سبورتس" عبر حسابها على "تويتر" صورة للنسخة الجديدة من كأس السوبر، وكتبت: "نعلم أن الوقت متأخرا.. إليكم النسخة الجديدة لكأس السوبر المصري".

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وسيكون الزمالك طرفا في المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، فيما يشارك الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس.

يذكر أن نادي طلائع الجيش توج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري، وذلك عقب تغلبه على النادي الأهلي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

المصدر: "وسائل إعلام"

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