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ميسي يفاجىء الجميع حول مرشحيه الأوفر حظا للقب مونديال قطر 2022

الرياضة

ميسي يفاجىء الجميع حول مرشحيه الأوفر حظا للقب مونديال قطر 2022
AFP
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فاجأ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الجميع باستبعاده منتخب بلاده من قائمة المرشحين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان (ميسي) إنه يعتبر منتخبي البرازيل وفرنسا المتنافسين الرئيسيين على الفوز بلقب البطولة العالمية في قطر.

وصرح ميسي لمحطة "دايريكت تي في" التلفزيونية:"المرشحون؟ المنتخبات الكبرى مثل البرازيل، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا وإسبانيا، وأنا متأكد من أنني نسيت البعض أيضا".

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مضيفا: "لكن إذا أردت أن أبقي على مرشح أو اثنين فقط، فأقول إنهما البرازيل وفرنسا المرشحان الأوفر حظا للتتويج بالمونديال".

وأوضح ميسي: "فرنسا، وبخلاف آخر كأس أوروبا والتي لم تكن جيدة، فإنها تملك لاعبين رائعين، والمدرب (ديدييه ديشامب) ذاته منذ مدة طويلة، وكذلك البرازيل".

وتحدث ميسي عن أكبر مخاوفه من كأس العالم، واعترف بأنه كان خائفا من الإصابات، مما لا يسمح له بالمشاركة في البطولة.

وأكد ميسي في الوقت نفسه أنه من الأفضل التصرف كالمعتاد في الملاعب، دون التفكير في المخاطر والعواقب المحتملة على الصحة.

تقام بطولة كأس العالم في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وستلعب فرنسا في المجموعة الرابعة إلى جانب أستراليا والدنمارك وتونس، فيما يتنافس البرازيليون في المجموعة السابعة مع منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

المصدر: "وكالات"

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