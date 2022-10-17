صحيفة تكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا كشفت خلاله عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2022، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ويوضح التقرير أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، هو من سيحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

‼️🇫🇷 Karim Benzema will win the Ballon d'Or tomorrow, reports @marca. pic.twitter.com/HPpKONaLLV — EuroFoot (@eurofootcom) October 16, 2022

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فيما سينال زميله البلجيكي تيبو كورتوا جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العام.

أما جافي، لاعب خط وسط برشلونة، فسيتوج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، وينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، من بينهم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وخاض بنزيما البالغ 34 عاما، 46 مباراة الموسم الماضي وأحرز 44 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفاز بالدوري المحلي مع الفريق الملكي وكأس السوبر الإسباني، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا، ليصبح هداف جميع البطولات الثلاث.

المصدر: rsport.ria.ru