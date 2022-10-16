موعد حفل الكرة الذهبية وقائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة

تكشف مجلة "فرانس فوتبول"، غدا الاثنين، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022، كما سيتم الإعلان عن الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات.

ويقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه في العاصمة الفرنسية باريس، وينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وهم كالتالي:

1- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

2- البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول).

6- الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

8- البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول).

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد).

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول).

15- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان).

17- الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

18- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا/ ليفربول).

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند).

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد).

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ يوفنتوس).

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

29- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

بنزيما مرشح فوق العادة

يبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بنزيما مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشيلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وأحرز بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، في أغسطس الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل قرابة شهر من كأس العالم.

وفي حال فوزه، سيصبح بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

وكانت تمنح الجائزة سابقا اعتمادا على أداء اللاعب على مدار السنة، لكن النظام تغير، وبات على ما يقدمه خلال الموسم.

غياب ميسي وحضور رونالدو

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي في العام الماضي بالكرة الذهبية للمرة السابعة، معززا رقمه القياسي، ولكنه غير مرشح هذا العام بعد موسم أول مخيب مع باريس سان جيرمان.

ويتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوج بها خمس مرات، فيما يغيب البرازيلي نيمار، زميل ميسي في سان جيرمان، عن قائمة المرشحين.



بوتياس للاحتفاظ بالجائزة؟

لدى السيدات، تبدو المنافسة محتدمة أكثر على رابع كرة ذهبية التي منحت للمرة الأولى في 2018.

وهناك ثلاث لاعبات من منتخب إنجلترا الذي توج بكأس أوروبا في القائمة النهائية المؤلفة من 20 لاعبة، بينهن لوسي برونز، وميلي برايت، فيما تبدو مهاجمة أرسنال، بيث ميد، الأكثر حظا بعد أن سجلت ستة أهداف في البطولة القارية.

وهناك حظوظ أيضا للأسترالية سام كير، والألمانيتين لينا أوبيردورف وألكسندرا بوب، أو قد تحتفظ الإسبانية أليكسيا بوتياس بالجائزة.

وتتعافى بوتياس (28 عاما) راهنا من إصابة قوية في الركبة حرمتها من المشاركة في بطولة أوروبا مع منتخب بلادها، ومن غير المتوقع أن تلعب هذا الموسم.

وقادت بوتياس فريقها برشلونة إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت أفضل مسجلة في المسابقة القارية مع 11 هدفا إلا أن برشلونة خسر النهائي ضد ليون الفرنسي.

وستمنح مجلة "فرانس فوتبول" خلال حفلها جوائز أخرى لأفضل لاعب شاب، وجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى، إضافة إلى جائزة إنسانية جديدة أطلق عليها اسم "سوكراتيس"، تيمنا بلاعب خط الوسط البرازيلي السابق.

المصدر: وكالات