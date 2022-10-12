في مباراة واحدة.. صلاح يحطم أرقام دروغبا وأغويرو وهنري ونيستروي

حطم المصري محمد صلاح رقما قياسيا مشتركا في دوري أبطال أوروبا، بين أربعة لاعبين، ديديه دروغبا، سيرجيو أغويرو، تيري هنري، ورود فان نيستروي، وذلك بعد تسجيله "هاتريك" في شباك رينجرز.

وقاد صلاح ليفربول لاكتساح مضيفه رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 75، 80 و81، وصنع الهدف السابع.

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وبفضل هذه الثلاثية، أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق إنجليزي واحد في دوري أبطال أوروبا، برصيد 38 هدفا.

Most goals scored by for an English club in the UEFA Champions League:



◉ Mohamed Salah: 38 goals

◎ Sergio Aguero: 36 goals

◎ Didier Drogba: 36 goals

◎ Thierry Henry: 36 goals

◎ Ruud Van Nistelrooy: 36 goals



ICONIC 👑 #LFCpic.twitter.com/EwlZdaPlUE — KingFut.com (@King_Fut) October 12, 2022

وتخطى صلاح أرقام دروغبا الذي سجل 36 هدفا مع تشيلسي، وأغويرو الذي سجل أيضا 36 هدفا مع مانشستر سيتي، وهنري الذي أحرز 36 هدفا مع أرسنال، وفان نيستروي الذي أحرز 36 هدفا أيضا مع مانشستر يونايتد.

المصدر:KingFut.com