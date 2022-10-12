 
مباشر

صلاح يرد على منتقديه بتحقيقه لرقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

صلاح يرد على منتقديه بتحقيقه لرقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz2f

حقق المصري محمد صلاح، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه غلاسكو رينجرز بنتيجة 7-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وشارك صلاح بديلا في الشوط الثاني، ليسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ويضع حدا للانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وضعف إنتاجه التهديفي هذا الموسم.

إقرأ المزيد
صلاح يتوهج ويقود ليفربول لاكتساح رينجرز بسباعية
صلاح يتوهج ويقود ليفربول لاكتساح رينجرز بسباعية

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة، في الدقائق 75، و80، و81.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح "الهاتريك" في غضون 6 دقائق و12 ثانية، وهو أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أوبتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا