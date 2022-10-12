صلاح يرد على منتقديه بتحقيقه لرقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

حقق المصري محمد صلاح، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه غلاسكو رينجرز بنتيجة 7-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وشارك صلاح بديلا في الشوط الثاني، ليسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ويضع حدا للانتقادات التي طالته في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وضعف إنتاجه التهديفي هذا الموسم.

إقرأ المزيد

وسجل صلاح أهدافه الثلاثة، في الدقائق 75، و80، و81.

6 - Mo Salah has scored a hat-trick with just six minutes and 12 seconds between his first and third goals, the quickest ever in UEFA Champions League history. Lightning. pic.twitter.com/cuZ2YquoiF — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح "الهاتريك" في غضون 6 دقائق و12 ثانية، وهو أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أوبتا