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تصنيف "فيفا".. البرازيل الأولى عالميا وروسيا ومصر تتقدمان

الرياضة

تصنيف
AFP
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الماضي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وحسن المنتخب الروسي مركزه على لائحة تصنيف المنتخبات الدولية بمركزين منذ آخر نشر للتصنيف في أغسطس من هذا العام، ليصل إلى المركز الـ 33. 

وما زال استبعاد المنتخبات الروسية من البطولات الدولية، قائما من قبل الفيفا، وبذلك فقد "الدب الروسي" فرصة المشاركة في مونديال قطر 2022.

وتقدم منتخب مصر مركزا فى تصنيف الفيفا ليصل إلى المركز 39، وتحتل مصر المركز الرابع عربيا خلف المغرب وتونس والجزائر، وتتواجد في المركز السادس إفريقيا خلف السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر.

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كما حافظت البرازيل على صدارة التصنيف العالمي، ومن خلفها بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تجاوزت إيطاليا إسبانيا ووصلت إلى المركز السادس، وتأتي هولندا ثامنة ثم البرتغال والدنمارك.

وتواصل ألمانيا تواجدها خارج الـ10 الأوائل بتواجدها فى المركز 11.

وسجلت أذربيجان أفضل تقدم في التصنيف إذ قفزت 5 مراكز ووصلت إلى المركز 123.

أما النرويج فكانت أكثر منتخب تراجع، حيث تراجعت 6 مراكز دفعة واحدة وباتت الرقم 42 عالميا.

المصدر: "وكالات"

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