كيف يحتسب "فيفا" نقاط التصنيف الدولي للمنتخبات؟

لطالما أثارت طريقة احتساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتصنيف المنتخبات، والذي يصدر شهريا، تساؤلات متابعي كرة القدم حول العالم، وكيف يتم احتساب التصنيف بها.

أعلن "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الماضي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وبالرغم من أن التصنيف له دلالة كبيرة على مستوى المنتخب في تلك الفترة، إلا أنه يعد جانبا مهما من الاتحاد الدولي لتحديد الفرق التي تشارك في البطولات المختلفة حسب التصنيف، كما يحدث في بطولة دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم وغيرها.

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وسبق للـ"فيفا"، عبر موقعه الرسمي نشر طريقة احتساب تصنيف المنتخبات، حيث أكد في بدايته، أن المبدأ الرئيسي لهذه الحسابات بسيط، كل فريق يقدم أداء جيدا في عالم كرة القدم، ينال نقاطا تمكنه من التقدم على التصنيف العالمي.

ويتم تحديد العدد الإجمالي من النقاط التي يفوز بها المنتخب على مدة 4 سنوات، وذلك بإضافة متوسط عدد النقاط التي نالها من المباريات، خلال آخر عام، مضافا عليها متوسط عدد النقاط التي نالها من المباريات والتي يعود تاريخها إلى ما قبل آخر عام.

ويتم احتساب نقاط المباراة الواحدة للمنتخب بالطريقة التالية:

نتيجة المباراة:

في حالة الفوز يحتسب 3 نقاط للمنتخب، والتعادل نقطة واحدة، والخسارة لا يحصل على أي نقاط.

أهمية المباراة:

- مباراة ودية والبطولات المصغرة، قوة الخصم فيها يساوي "1.0" نقطة.

- مباراة تصفيات مؤهلة لكأس العالم أو بطولات قارية، قوة الخصم يساوي "2.5" نقطة.

- مباراة بنهائيات بطولة قارية أو كأس القارات، قوة الخصم يساوي "3.0" نقطة.

- مباراة بنهائيات كأس العالم، قوة الخصم "4.0" نقطة.

قوة الخصم:

تعتمد قوة الخصم على صيغة: 200 "مطروحا منها" مرتبة الخصم على قائمة التصنيف العالمي.

وكاستثناء لهذه القاعدة، يحصل الفريق الذي يتربع على صدارة قائمة التصنيف العالمي على 200 نقطة، والفرق المصنفة في المركز 150 أو أقل، تحصل على ما قيمته 50 كحد أدنى.

ويؤخذ ترتيب الخصم بحسب أحدث نسخة منشورة من قائمة التصنيف العالمي.

قوة الاتحاد القاري:

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "0.99" نقطة

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "1.00" نقطة

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "0.85" نقطة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "0.85" نقطة

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "0.85" نقطة

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم "0.85" نقطة

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه يتم عن طريق تلك العوامل، احتساب التصنيف وذلك عبر الصيغة التالية:

نقاط المباراة × أهمية المباراة × قوة الخصم × قوة الاتحاد القاري= النقاط

المصدر: "وسائل إعلام"