كشف سبب استبدال عصام الشوالي خلال تعليقه على مباراة تشيلسي وميلان

استبدل المعلق التونسي الشهير في شبكة "بي إن سبورتس"، عصام الشوالي، خلال تعليقه على مباراة تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، لأسباب تقنية.

وظهرت مشاكل في التعليق بعد مرور دقائق قليلة على انطلاق المباراة، حيث بدا أن هناك مشكلة تقنية تعوق ظهور صوت الشوالي بصورة طبيعية.

"مشكلة تقنية" هي السبب وراء توقف تعليق المعلق #عصام_الشوالي على مباراة ميلان وتشيلسي عبر @beINSPORTS .. واستبداله بالمعلق أحمد البلوشي 📺 pic.twitter.com/Xn37HHDPCu — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 5, 2022

وبدأ صوت الشوالي في التقطيع تدريجيا قبل أن يختفي تماما مع نصف الشوط الأول، لتمر بضع دقائق بدون معلق.

وبعد فترة قصيرة، ظهر صوت معلق آخر، حل بدلا من الشوالي، الذي تأكد عدم قدرته على استكمال مهمته بسبب المشكلة التقنية.

وجاء تغيير الشوالي، بعد أيام معدودة على استبدال زميله المعلق الجزائري حفيظ دراجي على الهواء مباشرة، أثناء تعليقه على مباراة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وذك لأسباب صحية.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة تشيلسي وضيفه ميلان انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

المصدر: وكالات