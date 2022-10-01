"موقعة كسر أنفه".. المقاتل الروسي شليمينكو يصمد أمام البرازيلي سوزا (فيديو)

استطاع المقاتل الروسي ألكسندر شليمينكو الصمود أمام نظيره البرازيلي كليبر سوزا في النزال الذي جمعهما في مدينة أومسك الروسية، ضمن بطولة "SFC 5" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

بدأ شليمينكو المواجهة بشكل جيد، لكن الأفضلية تحولت للمقاتل البرازيلي في الجولة الثانية، بعد أن نال التعب من المقاتل الروسي، الذي صمد في الجولة الأخيرة بالرغم من تلقيه إصابة قوية في الأنف، لينتهي النزال، الذي أقيم في مجمع "كراسنايا زفيزدا" الرياضي، بالتعادل بواقع: (28-29، 29-28، 28-28).

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وخاض المقاتل الروسي، البطل السابق لاتحاد "بيلاتور" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، هذا النزال بعد الهزيمة المثيرة بالضربة القاضية في الجولة الأولى أمام الصربي ألكسندر إيليتش.

ووفقا لموقع "Sport-Express" الرياضي، فقد نقل ألكسندر شليمينكو إلى المستشفى بعد النزال، حيث تم تشخيص إصابته بكسر مغلق في عظام الأنف مع نزوح.

المصدر: "allboxing.ru"