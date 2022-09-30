مقاتل روسي لـ(MMA) يتحدث عن زيارته لمركز التعبئة العسكرية

أفاد المقاتل الروسي فلاديمير مينييف، بطل اتحاد "AMC Fight Nights" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، بأنه زار نقطة التعبئة بعد تلقيه الاستدعاء من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

ونقلت قناة "ماتش تي في" الروسية الرياضية، عن مينييف قوله: "قالوا إنهم على الأرجح سيأخذونني إلى قسم المعلومات الاستخبارية. منحوني الوقت للتجهيز، يجب أن أكون الأسبوع المقبل هنا. لم يتضح بعد إلى أين أنا ذاهب، ربما إلى ضواحي موسكو. موقفي لا يغير أي شيء".

وأضاف "أتمنى أن يرتدي المتطوعون ملابس أكثر دفئا، فالشتاء قادم. حتى الآن، لدي فقط روح المجند، وروح المقاتل ستظهر في المكان".

ووفقا لبطل "AMC Fight Nights" للوزن المتوسط،، فقد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، وبعد ذلك خدم بموجب عقد في صفوف قوات المظليين.

يذكر أن فلاديمير مينييف (32 عاما) شارك في 19 نزالا خلال مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، حقق خلالها 17 انتصارا، مقابل تعادل واحد وهزيمة يتيمة أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"