فريق "كاماز ماستر" الروسي يغيب عن رالي داكار بسبب وثيقة "رفض دعم بوتين"

أعلن فريق "كاماز ماستر" الروسي بطل رالي داكار الصحراوي لفئة الشاحنات عام 2022، غيابه عن الرالي الذي يقام في السعودية.

وكان سبب هذا القرار أن الاتحاد الدولي للسيارات، حاول إجبار الفريق الروسي على التوقيع على وثيقة تدين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، الأمر الذي رفضه الفريق الروسي.

وذكر في بيانه الذي نشره على موقع الفريق الإلكتروني: "في رأينا، محتوى هذه الوثيقة سياسي بطبيعته، وهو ينتهك أيضا مبادئ المساواة في الظروف للرياضيين".

وأشار الفريق إلى أنه من المستحيل التوقيع على مثل هذه الوثائق والمشاركة في المسابقات في ظل هذه الظروف.

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ومن المقرر إقامة رالي دكار في الفترة من 31 ديسمبر إلى 15 يناير في السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر فبراير، خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية وأوصتها بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في أي مسابقات دولية.

ولم يستبعد الاتحاد الدولي للسيارات الروس تماما من المسابقات تحت رعايته، إذ يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات تحت علم محايد.

يذكر أن فريق "كاماز ماستر" حقق لقب رالي داكار 19 مرة في آخر 22 عاما.

المصدر: "لينتا.رو"