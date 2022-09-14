حرمان متسابق روسي من المنافسة في رالي دكار بسبب وثيقة "رفض دعم بوتين"

قال المتسابق الروسي سيرغي كارياكين إن منظمي رالي دكار لن يسمحوا له بالمنافسة لأنه رفض التوقيع على وثيقة تدين العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "نوفستي" عن كارياكين: "لم يطلبوا مني التوقيع فقط، بل طلبوا من جميع المتسابقين الروس، هذا هو مطلب الاتحاد الدولي للسيارات".

وتابع: "الاتحاد الدولي للسيارات الذي صرخ بصوت عال حول غياب السياسة في الرياضة، إلا أنه في الواقع يطبق سياسة الكيل بمكيالين".

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وأوضح حول ما جاء في الوثيقة: "هذه الورقة تقول أنه لا ينبغي أن ندعم رئيس بلادنا، والعملية العسكرية الخاصة، والتي يجب أن نعتبرها تصرفات مدمرة".

ومن المقرر إقامة رالي دكار في الفترة من 31 ديسمبر إلى 15 يناير في السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر فبراير، خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية وأوصتها بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في أي مسابقات دولية.

وبدأت العديد من المنظمات الرياضية الدولية في استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات، ووفقا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لا تزال مدة التعليق مفتوحة، فيما يواصل الرياضيون الروس التنافس في بعض الألعاب الرياضية تحت علم محايد.

المصدر: gazeta.ru