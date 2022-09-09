اللجنة الأولمبية الدولية تؤيد العقوبات المفروضة على الرياضيين الروس

أيدت اللجنة الأولمبية الدولية جميع العقوبات المفروضة على الرياضيين الروس في البطولات الدولية، وفقا لما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.

وقال مدير الاتصالات باللجنة الأولمبية الدولية: "نظرا لأننا غير قادرين حاليا على الوفاء بمهمتنا الإنسانية لتوحيد العالم الرياضي، من أجل حماية هذه المهمة في المستقبل، فقد اضطررنا إلى التوصية بعدم مشاركة الرياضيين بسبب جنسيتهم". مضيفا أن هذه هي الطريقة التي تحاول بها اللجنة منع تسييس البطولات.

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وتم اتخاذ القرار في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول لاجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية.

ولا تزال الأعلام والنشيد الوطني والألوان والرموز الروسية محظورة في المسابقات الدولية، كما أن الاتحادات الدولية لا تقيم أي بطولات في روسيا.

يذكر أنه في نهاية فبراير، توقفت العديد من المنظمات الرياضية عن السماح للروس بالتنافس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي بعض التخصصات، مثل كرة القدم والهوكي وألعاب القوى والتزلج على الجليد، وتم إيقاف الفرق والرياضيين الروس تماما، فيما يشارك الروس في رياضة السيارات وركوب الدراجات والتنس والشطرنج، في وضع محايد.

المصدر: "لينتا.رو"