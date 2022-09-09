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فنربخشه يصعق دينامو كييف والجماهير التركية تحمل صور الرئيس الروسي

الرياضة

فنربخشه يصعق دينامو كييف والجماهير التركية تحمل صور الرئيس الروسي
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 فاز فنربخشه التركي بنتيجة 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز جوستافو هنريك الهدف الأول لفنربخشه في الدقيقة 35، قبل أن يأتي التعادل عن طريق فيكتور تسيجناكوف في الدقيقة 63.

وسجل ميتشي بيتشواي هدف الفوز لفنربخشة في الدقيقة 90+2.

وبهذا حصد فنربخشه ثلاث نقاط من الجولة الأولى في المجموعة.

ولفتت صورة مثيرة للاهتمام قبل المواجهة بين فنربخشه ودينامو كييف، الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد مشجع يرتدي قناعا يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الملعب.

وذكر موقع "هابرلر" التركي أن مشجعي فريق فنربخشه التركي حضروا المباراة بعلم روسيا ولبسوا أقنعة بصور الرئيس بوتين.

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وسبق للفريق التركي مواجهة نظيره الأوكراني في التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وقتها هتفت جماهير نادي فنربخشه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هدف الفريق المنافس وتمت معاقبة النادي التركي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: mirayhaber

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