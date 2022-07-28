بالفيديو.. هتاف "بوتين بوتين" يشعل تصفيات دوري أبطال أوروبا

بدأ مشجعو نادي "فنربخشة" التركي بالهتاف باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هدف الفريق المنافس في إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "شكري سراج أوغلو" معقل النادي التركي الأربعاء، حضورا جماهيريا كثيفا من جانب جماهير أصحاب الأرض أمام فريق دينامو كييف الأوكراني، خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقررت الجماهير التركية استفزاز لاعبي دينامو كييف أكثر من مرة، خاصة بعد حصول أحد لاعبي فنربخشه على بطاقة حمراء، ثم تقدم الفريق الأوكراني عند الدقيقة 57 من اللقاء عن طريق فيتالي بويالسكي الذي احتفل بشكل استفز به جماهير فنربخشه، والتي ردت بهتاف جماعي باسم فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.

«Ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — болельщики турецкого футбольного клуба «Фенербахче» скандируют имя российского президента во время матча с киевским «Динамо»👍👍👍 pic.twitter.com/iWrsWWvlKc — Roman Ivanov (@Rom700) July 27, 2022

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وعقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأوكراني بنتيجة 2-1 وتأهله إلى المرحلة التالية من تصفيات دوري الأبطال، رفض ميرسيا لوشيسكو مدرب دينامو كييف حضور المؤتمر الصحفي، بسبب الهتافات المؤيدة للرئيس الروسي.

وانتشرت هتافات جماهير فنربخشه بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه نادي فنربخشة التركي عقوبات محتملة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي سينظر إلى سلوك المشجعين على أنه إيحاءات سياسية.

المصدر: metaratings.ru