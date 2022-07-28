"يويفا" يتحرك بعد دعوات لتوسيع مدرجات الوقوف الآمن

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء، بتوفير مساحة لمدرجات الوقوف الآمن لموسم واحد في الملاعب خلال المسابقات الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإنجلترا.

وإذا ما كانت مدرجات الوقوف الآمن، التي ينظر إليها مكانا للحماسة كما وسيلة لزيادة السعة، قد حظرت من قبل الهيئة الأوروبية بعد مأساتي هيلزبره عام 1989 وفورياني عام 1992، فقد عادت تدريجيا "في بعض المسابقات الوطنية"، بحسب ما أشار "يويفا" في بيانه.

UEFA to trial safe standing at European club competition matches - will allow 81,000 fans at Borussia Dortmund now instead of 65,000. English stadiums included in trial but their capacities will not be affected https://t.co/dtAiITJzAS — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 27, 2022

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وأضاف الاتحاد أن المشجعين والأندية المعنية، بدءا من بوروسيا دورتموند الألماني و"الجدار الأصفر" الأسطوري الذي يتسع لـ24 ألف مشجع، حضوا الهيئة الأوروبية على "التفكير في توسيع هذا المفهوم ليشمل المباريات الأوروبية".

وأقرت اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" الأربعاء "برنامج مراقبة أماكن الوقوف في الملاعب خلال موسم 2022-2023"، والذي يقتصر على الدول الثلاث التي سمحت بالفعل بمثل هذه الأماكن، وهي فرنسا وألمانيا وإنجلترا، في انتظار توسيع محتمل.

وقال "يويفا" إن "الهدف هو تقييم ما إذا كان يمكن إعادة تقديم مدرجات الوقوف الدائمة في مسابقات يويفا بأمان تام".

في حين كشفت دراسة عهد بها إلى "إيكول بوليتيكنيك" (المدرسة المتعددة التقانات) في نهاية العام 2021، عن "مناهج مختلفة جدا" بين البلدان وأحيانا في "مناطق ومدن من البلد نفسه".

المصدر: "وكالات"